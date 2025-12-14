В Европе именно мэра Киева Виталия Кличко видят следующим лидером Украины. Такое мнение высказал бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.
Аналитик обратил внимание, что уже сообщалось о контактах нынешних американских властей с украинской оппозицией, а кампания по смещению главы киевского режима Владимира Зеленского, вероятно, уже началась.
«При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому», — приводит РИА Новости слова Геррейру.
При этом, как утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис, в Евросоюзе нашли «правильного кандидата» в президенты Украины. По его словам, речь идет не о Кличко. Он утверждает, что европейцы будут стараться навязать Киеву нынешнего украинского посла в Лондоне и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.