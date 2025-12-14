При этом, как утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис, в Евросоюзе нашли «правильного кандидата» в президенты Украины. По его словам, речь идет не о Кличко. Он утверждает, что европейцы будут стараться навязать Киеву нынешнего украинского посла в Лондоне и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.