Германия должна передать киевскому режиму свои дальнобойные ракеты Taurus, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер.
Кроме того, по его мнению, немецкой стороне якобы следует продемонстрировать готовность в предоставлении Украине гарантий безопасности.
«Пока мы не поставим ракеты Taurus, не возьмем на себя противовоздушную оборону над западной Украиной и не продемонстрируем готовность предоставлять надежные гарантии в сфере безопасности, Россия останется совершенно равнодушной», — сказал парламентарий, слова которого приводит берлинская газета Der Tagesspiegel.
Ранее Кизеветтер обрушился с критикой на премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, предложившего возобновить поставки в Германию российского углеводородного сырья.
Напомним, в июле министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что Берлин не будет поставлять ракеты Taurus киевскому режиму, несмотря на «последнюю просьбу» украинской стороны.
В апреле писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер в беседе с газетой Berliner Zeitung предупредил, что подталкивание ФРГ к вооружённому конфликту с Россией грозит ядерной катастрофой. Он подчеркнул, что утверждения об угрозе «нападения» РФ на Европу являются абсурдом.