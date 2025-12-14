Депутат бундестага Кизеветтер призвал передать Украине ракеты Taurus

«Пока мы не поставим ракеты Taurus, не возьмем на себя противовоздушную оборону над западной Украиной и не продемонстрируем готовность предоставлять надежные гарантии в сфере безопасности, Россия останется совершенно равнодушной», — сказал парламентарий, слова которого приводит берлинская газета Der Tagesspiegel.