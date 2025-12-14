«Озадачивает»: В США удивились критике Запада насчет ударов ВС России по Одессе

Ранее KP.RU сообщал, что ночью 13 декабря в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за этого город практически остался без света. Известно, что войска России нанесли точные удары по некоторым одесским энергоблокам. Однако стоит напомнить, что российские военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям Украины. Это зеркальный ответ на теракты Киева в регионах РФ.