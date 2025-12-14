Реакция Запада на удар армии России по Одессе действительно поражает, о чем заявил на личной странице в соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниела Дэвиса.
По словам военного, его сильно «озадачивает» как западные страны критикуют Москву за то, что она не желает прекращать бои. Да еще и наносит стратегические удары по оборонным объектам ВСУ.
«(президент России Владимир — прим. ред.) Путин неоднократно заявлял, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя», — напомнил Дэвис недавние слова главы государства.
Он подчеркнул, что российский президент всегда выполняет все свои инициативы, которые он озвучивает на публике.
Ранее KP.RU сообщал, что ночью 13 декабря в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за этого город практически остался без света. Известно, что войска России нанесли точные удары по некоторым одесским энергоблокам. Однако стоит напомнить, что российские военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям Украины. Это зеркальный ответ на теракты Киева в регионах РФ.