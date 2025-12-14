Выяснилось, зачем США подняли истребители в Сирии

Встреча подполковника американской армии с представителем МВД Сирии едва не закончилась трагедией: охранявший переговоры сирийско-американский патруль подвергся внезапному нападению. Как сообщила газета The Wall Street Journal, инцидент произошел в районе Пальмиры, что вынудило США поднять в воздух два истребителя F-16.
По данным издания, атака произошла в момент обсуждения вопросов координации в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Телеканал Syria TV передал, что американская авиация применила осветительные бомбы.
«По сведениям WSJ, после атаки США подняли в небо над Пальмирой два истребителя F-16», — сообщает ТАСС.
Как выяснилось, патруль обеспечивал безопасность встречи, посвященной противодействию ИГ. Нападавший открыл огонь из пулемета, но был оперативно ликвидирован сирийскими военнослужащими.
Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил трагические последствия инцидента. По его словам, в Пальмире погибли двое американских солдат и один гражданский переводчик. Все тела были эвакуированы вертолетами на военную базу Эт-Танф, расположенную в 250 километрах от Дамаска, как передает издание.