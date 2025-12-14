Самые громкие отставки и назначения в Курганской области за год. Фото

В мае регион покинул начальник УМВД области, генерал Дмитрий Свинов. Его данные обнаружились на сайте Волгоградского главка полиции со статусом врио. Свинов некоторое время числился руководителем сразу двух управлений — курганского и волгоградского. По версиям волжских изданий, Свинова назначили главой управления после отставок и арестов экс-руководителей. Спустя полгода вслед за Свиновым в Волгоград перебрался замначальника УМВД, полковник полиции Константин Кремнев. В Кургане после отъезда Свинова стали ждать новое руководство. Начальник был представлен в июле. Первым лицом курганской полиции стал генерал-майор Сергей Воложинов. До назначения он занимал должность замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю.