Самые громкие отставки и назначения в Курганской области за год. Фото

В курганских ведомствах и силовых структурах сменилось несколько начальников.
Уходящий год ознаменовался рядом отставок и назначений в различных ведомствах и структурах власти Курганской области. Некоторые изменения руководителей сопровождались скандалами, иные протекали в рабочем режиме. URA.RU собрало информацию о самых значимых перестановках за 2025 год.
Новые начальники в погонах.
Первое официальное назначение состоялось в первые дни 2025 года. От приставки ВРИО избавился полковник внутренней службы Евгений Орлов. Мужчина прибыл в ноябре 2024 года из Тульской области на вакантное место начальника курганского главка МЧС. После новогодних праздников состоялось назначение Орлова на должность руководителя.
В феврале должность начальника регионального СУ СК покинул генерал юстиции Богдан Францишко. Силовик получил повышение в соседнюю Свердловскую область, где возглавил местное следственное управление. Интересно, что за несколько месяцев до перевода вышел приказ о продлении полномочий Францишко в качестве главы курганских следователей. В Курганской области Францишко работал с сентября 2019 года.
В мае регион покинул начальник УМВД области, генерал Дмитрий Свинов. Его данные обнаружились на сайте Волгоградского главка полиции со статусом врио. Свинов некоторое время числился руководителем сразу двух управлений — курганского и волгоградского. По версиям волжских изданий, Свинова назначили главой управления после отставок и арестов экс-руководителей. Спустя полгода вслед за Свиновым в Волгоград перебрался замначальника УМВД, полковник полиции Константин Кремнев. В Кургане после отъезда Свинова стали ждать новое руководство. Начальник был представлен в июле. Первым лицом курганской полиции стал генерал-майор Сергей Воложинов. До назначения он занимал должность замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В начале августа в Курганскую область прибыл новый начальник СУ СК. Должность вместе ушедшего генерала Францишко получил полковник юстиции Сергей Степанов. Силовик приехал в Курган с Дальнего Востока, где служил в должности замглавы СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО).
В октябре следственными органами была задержана руководитель курганских приставов Ирина Уварова. Также следователи задержали заместителя Уваровой Дмитрия Леонова. Через день их заключили под стражу в Москве в силу предъявленного обвинения. Спустя несколько дней их данные исчезли с сайта УФССП региона — они были уволены. Новым руководителем вместо Уваровой был назначен Евгений Смирнов. Полковник внутренней службы до перевода в Курган являлся замначальника УФССП по ЯНАО.
Полковник Орлов стал официально начальником курганского ГУ МЧС Генерал Богдан Францишко ушел с должности главы курганского СУ СК Генерал МВД Дмитрий Свинов покинул должность начальника курганской полиции Главного курганского судебного пристава Ирину Уварову уволили после задержания Врио руководителя курганского УФССП стал полковник Евгений Смирнов Кресло начальника УМВД по Курганской области досталось генералу Сергею Воложинову Руководство курганским СУ СК принял полковник юстиции Сергей Степанов.
Назначения двух замгубернатора.
В сентябре сразу два высокопоставленных чиновника получили должности заместителей губернатора Курганской области. Анатолий Воробьев был назначен первым заместителем губернатора, а Иван Ситников получил должность заместителя главы региона.
Воробьев вернулся в регион около года назад, Ситников был назначен в статусе исполняющего обязанности в феврале. Первый замгубернатора курирует вопросы строительства и ЖКХ, Ситников отвечает за состояние дорожного фонда в Курганской области.
Иван Ситников был назначен заместителем губернатора Курганской области Анатолий Воробьев получил официальное назначение на должность первого курганского замгубернатора.
Новые главы департаментов правительства.
В течение 2025 года назначения на должности глав различных департаментов получили пятеро чиновников. Первую должность получил в марте Илья Шалита — участник СВО и федеральной программы «Время героев». Шалита стал исполняющим обязанности руководителя департамента общественной безопасности Курганской области. Он отвечает за взаимодействие органов госвласти с правоохранительными органами и силовыми структурами. Через некоторое время руководитель избавился от временного статуса.
В августе освободилось кресло руководителя департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона. В отставку ушла Ирина Саблукова, возглавлявшая правительственную структуру с октября 2019 года. Чиновница уволилась по собственному желанию на фоне многочисленных скандалов и уголовных дел в отношении ее подчиненных. Исполняющим обязанности руководителя стал первый заместитель Саблуковой Сергей Цуканов.
В середине сентября произошла смена руководства в департаменте агропромышленного комплекса. Врио директора Сергея Борисова поменял в кресле руководителя Андрей Лушников. Чиновник, ранее возглавлявший филиала ФГБУ «Центр оценки качества АПК», принял руководство на фоне скандалов и уголовных дел, связанных с выделением субсидий бизнесменам и фермерам.
Конец октября ознаменовался новыми назначениями в двух департаментах. В департамент госрегулирования цен и тарифов был неожиданно назначен врио директора Сергей Евко, ранее работавший в фонде капитального ремонта региона. Экс-руководитель Елена Федянина осталась в структуре на должности замначальника.
Департамент экономического развития региона покинул многолетний лидер Владимир Ковалев. Он уволился по собственному желанию и перешел на работу в частную структуру. Место Ковалева на временных условиях досталось его первому заместителю Илье Овсянникову.
Сергей Цуканов стал и.о. директора курганского департамента после ухода Ирины Саблуковой Врио директора курганского департамента государственного регулирования цен и тарифов назначен Сергей Евко Ирина Саблукова ушла с должности директора курганского депстроя Андрей Лушников стал врио директора департамента АПК Курганской области Врио руководителя курганского департамент по экономическому развитию региона стал Илья Овсянников Владимир Ковалев покинул курганский депэкономразвития Илья Шалита возглавил курганский департамент общественной безопасности.
Муниципалитеты и их руководители.
Главным событием года стало вступление в должность главы Кургана Антона Науменко. Голосование за кандидатов произошло в середине мая, и победителем был выбран временно исполняющий полномочия (ВРИП) Науменко. Чиновник работал с временным статусом больше 12 месяцев, с апреля 2024 года. 14 мая Науменко официально вступил в должность главы Кургана.
Смена глав произошла еще в шести окружных администрациях. В конце марта в Притобольном округе ушел в отставку глава Фарит Ахметов, руководивший муниципалитетом всего несколько месяцев. Спустя две недели администрацию возглавил врип главы Павел Санкин. К предыдущему мэру могли появиться вопросы у силовых структур. Расследуется уголовное дело о строительстве насыпи в округе — арестован бизнесмен, бывший глава может являться фигурантом дела.
Также в апреле сменился глава Лебяжьевского округа. Ирина Фадеева, возглавлявшая округ на протяжении года с небольшим, решила уйти на понижение. Ее место досталось юристу Александру Михайлову, который два месяца был временным руководителем, а в июле официально вступил в должность.
В июне с должности главы Катайского округа ушел Глеб Морозов, отработав в должности почти два года. После его ухода исполнять полномочия пришлось спикеру окружной думы Вадиму Лебедеву. В ноябре временный руководитель официально вступил в должность. Морозов остался работать в структуре администрации — сначала он работал советником главы, а затем стал первым заместителем.
В конце июля отставка главы случилась в Частоозерском округе. Прежний мэр Павел Перепечин ушел с должности с официальной формулировкой — по состоянию здоровья. Бывший силовик руководил Частоозерьем с 2021 года. Его кресло со статусом врип занял заместитель Александр Печенкин.
В сентябре перестановки случились в Щучанском муниципальном округе. Занимавший пост руководителя с апреля 2024 года Павел Самохвалов уступил свою должность. Временно исполняющим полномочия главы стал бывший священник и участник СВО Алексей Новоселов. В конце ноября местные депутаты единогласно проголосовали за Новоселова по итогам конкурса на должность мэра.
Во второй половине октября изменения произошли в Звериноголовском округе. Глава муниципалитета Марина Панкратова, руководившая округом с февраля 2023 года, заявила о добровольном сложении полномочий. Ее место досталось директору местного культурного центра, многодетной матери и супруге священника Надежде Швидкой. Пока что она работает с временным статусом.
В последний день октября стало известно об отставке главы Макушинского округа. Работавший руководителем с апреля 2022 года Василий Пигачев ушел в отставку на фоне больших проблем с подготовкой к отопительному сезону. Временным главой стал председатель районной думы Александр Евсеев. Есть основания полагать, что итогом отставки Пигачева стали результаты работы правительственной комиссии. После нее прокуратура вышла в суд с требованием изменить основание увольнения Пигачева и заменить его на «в связи с утратой доверия».
Надежда Швидкая стала врип главы Звериноголовского округа Александр Михайлов — новый глава Лебяжьевского округа Инаугурация нового главы Кургана Антона Науменко Алексей Новоселов был выбран главой Щучанского округа Александр Евсеев назначен врип главы Макушинского округа Вадим Лебедев возглавил муниципалитет в Катайске Александр Печенкин стал главой Частоозерского округа Павел Санкин стал врио главы Притобольного округа.