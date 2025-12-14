Трампа обвинили в похищении Рождества и сравнили его с Гринчем

В европейских столицах усиливается ощущение разочарования из-за курса, который проводит американский президент. Атмосфера в дипломатических кругах далека от праздничной и скорее напоминает тревожное ожидание. Авторы материала сравнивают происходящее с сюжетом о Гринче, который крадёт Рождество, подчёркивая, что многие жители Европы с ужасом наблюдают за развитием событий. Западный альянс фактически распался, а прежнего уровня отношений между союзниками уже не будет.