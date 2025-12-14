Ричмонд
Трампа обвинили в похищении Рождества и сравнили его с Гринчем

Действия президента США Дональда Трампа вызывают всё большее раздражение и тревогу у европейских политиков. Об этом сообщило издание Politico.

Источник: Life.ru

«После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских посольствах стало очевидно, что настроение там довольно мрачное», — говорится в материале.

В европейских столицах усиливается ощущение разочарования из-за курса, который проводит американский президент. Атмосфера в дипломатических кругах далека от праздничной и скорее напоминает тревожное ожидание. Авторы материала сравнивают происходящее с сюжетом о Гринче, который крадёт Рождество, подчёркивая, что многие жители Европы с ужасом наблюдают за развитием событий. Западный альянс фактически распался, а прежнего уровня отношений между союзниками уже не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности участия Вашингтона в переговорах по Украине уже в ближайшие выходные. По его словам, инициатива проведения такой встречи исходила от европейских партнёров, которые предложили организовать переговоры на территории Европы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

