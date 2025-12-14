Politico: Трамп похитил Рождество у европейских дипломатов, как Гринч

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью Politico, ему нравится «нынешний состав» ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению президента США, «плохо справляются со своей работой». Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многих из этих стран «нежизнеспособными государствами».