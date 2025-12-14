Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трамп похитил Рождество у европейских дипломатов, как Гринч

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Настроение в посольствах европейских стран в Вашингтоне характеризуется мрачностью из-за отношения администрации президента США Дональда Трампа к трансатлантическим союзникам и напоминает состояние жителей городка Ктограда из фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000), у которых украл праздник одноименный персонаж. Соответствующую оценку в субботу привела газета Politico.

Источник: Reuters

Сотрудник диппредставительства одной из «средних по размеру» европейских стран на условиях анонимности заявил изданию, что «западному альянсу конец, отношения никогда уже не будут прежними».

Многие представители стран ЕС в США «топят свои печали на вечеринках», воздерживаются от комментариев текущего кризиса в трансатлантических отношениях с учетом раздражения, которое вызывают у Белого дома негативные высказывания их коллег. При этом часть европейского дипкорпуса в Вашингтоне надеется, что Трамп и его окружение «на самом деле не имели в виду то, что постоянно говорили» в отношении стран Европы, а некоторые ожидают, что «все вернется в норму» при следующей американской администрации, отмечает газета.

Еще один европейский дипломат выразил Politico мнение, что своей критикой Европы Трамп в некотором роде оказывает ей услугу, побуждая европейские страны быть более сильными и способными союзниками Вашингтона.

Об изменениях в отношениях США и Европы

13 декабря канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне публикации США новой Стратегии нацбезопасности заявил о необходимости отстаивания собственных интересов и подчеркнул, что европейцы должны подготовиться к фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях.

В опубликованном 5 декабря документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью Politico, ему нравится «нынешний состав» ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению президента США, «плохо справляются со своей работой». Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многих из этих стран «нежизнеспособными государствами».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше