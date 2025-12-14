В Таиланде заявили, что прекращение огня зависит от оценки безопасности

«Таиланд вынужден защищаться от постоянной угрозы гражданскому населению и военнослужащим. Любые призывы к прекращению огня должны делаться с учетом этого факта. Действия Таиланда предпринимаются в рамках законного права на самооборону в соответствии с международным правом, в частности со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Решения в области национальной безопасности и защиты суверенитета Таиланда должны основываться на подтвержденных фактах на местах, а не на односторонних заявлениях противоборствующей стороны. Наконец, Таиланд вновь заявляет, что не стремится к конфликту и не был инициатором насилия, но он не позволит подвергать угрозе жизни своих граждан», — добавил Сончайди.