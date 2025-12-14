Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине

При этом 12 декабря американский лидер обвинил главу киевского режима в отказе поддерживать его план, в то время как «людям очень нравится концепция сделки». До этого Зеленский провел встречу с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, по итогам которой он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.