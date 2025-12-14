Жена спецпосланника Трампа Коула высказалась о встрече с Лукашенко

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков рассказал телеканалу «Первый информационный» о переговорах между президентом Беларуси Александром Лукашенко и спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом, пишет БелТА.
Джон Коул приехал в Минск вместе со своей супругой Гретой Конвей Ван Састерен, которая ведет авторскую программу на телеканале «Ньюсмакс ТВ». Она взяла интервью у Александра Лукашенко.
Валентин Рыбаков сказал, что «у нее было несколько попыток приехать сюда, но просто так складывались обстоятельства, что она не смогла приехать в предыдущие разы».
— Но вот сейчас все сложилось, и очень хорошее, на мой взгляд, интервью. И президент отметил профессионализм супруги Джона Коула Греты, — сказал Рыбаков.
Он подчеркнул, что журналистка после интервью призналась, что была впечатлена «уровнем знаний и мышления президента». А также его связями и пониманием международной обстановки.
Ранее мы писали, что Лукашенко и представители США говорили, как остановить украинский конфликт.
Кстати, спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул сказал про советы президента Беларуси Александра Лукашенко президенту России Владимиру Путину.
Кроме того, более 100 помилованных отправили на территорию Украины.
А еще Джон Коул передал Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп: «Благодарят за гостеприимство и за презенты».