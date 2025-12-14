Ричмонд
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время

ТЕГЕРАН, 14 дек — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи начнет свой визит в Россию и Белоруссию в течение следующих 2−3 дней, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

Источник: © РИА Новости

«Глава МИД Ирана посетит РФ и Белоруссию в течение следующих двух-трех дней», — сказал он во время брифинга.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву запланирован на 16—17 декабря.