Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву запланирован на
ТЕГЕРАН, 14 дек — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи начнет свой визит в Россию и Белоруссию в течение следующих 2−3 дней, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
«Глава МИД Ирана посетит РФ и Белоруссию в течение следующих двух-трех дней», — сказал он во время брифинга.
