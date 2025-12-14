Спецпосланник США Коул озвучил конечную цель, которую преследует в отношении Беларуси Администрация Дональда Трампа

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков рассказал телеканалу «Первый информационный», что Беларусь и США стремятся к полной нормализации двусторонних отношений, пишет БелТА.
Двусторонняя повестка стала важной темой встречи президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. Во время встречи Коул объявил о решении полностью снять американские санкции с калийной отрасли Беларуси.
Валентин Рыбаков подчеркнул, что Джон Коул дал ясно понять, что конечная цель, которую преследует Администрация Дональда Трампа, — это полная нормализация отношений с Беларусью.
— В это понятие входит абсолютно все, — сказал Рыбаков. — Это политические отношения, это экономические отношения, это бизнес, который мы можем совместно развивать, которым мы можем совместно заниматься, это культура.
