Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник США Коул озвучил конечную цель, которую преследует в отношении Беларуси Администрация Дональда Трампа

Спецпосланник США Коул озвучил конечную цель Трампа в отношении Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков рассказал телеканалу «Первый информационный», что Беларусь и США стремятся к полной нормализации двусторонних отношений, пишет БелТА.

Двусторонняя повестка стала важной темой встречи президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. Во время встречи Коул объявил о решении полностью снять американские санкции с калийной отрасли Беларуси.

Валентин Рыбаков подчеркнул, что Джон Коул дал ясно понять, что конечная цель, которую преследует Администрация Дональда Трампа, — это полная нормализация отношений с Беларусью.

— В это понятие входит абсолютно все, — сказал Рыбаков. — Это политические отношения, это экономические отношения, это бизнес, который мы можем совместно развивать, которым мы можем совместно заниматься, это культура.

Ранее мы писали, что жена спецпосланника Трампа Коула высказалась о встрече с Лукашенко.

Еще рассказали, что Лукашенко и представители США говорили, как остановить украинский конфликт.

Кстати, спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул сказал про советы президента Беларуси Александра Лукашенко президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, более 100 помилованных отправили на территорию Украины.

А еще Джон Коул передал Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп: «Благодарят за гостеприимство и за презенты».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше