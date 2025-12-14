Ричмонд
Ушаков: РФ не видела предложения ЕС и Украины по мирному урегулированию

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва пока не видела предложения Евросоюза и украинской стороны по мирному урегулированию, но их вклад в процесс урегулирования вряд ли будет конструктивным. На это обратил внимание помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я думаю, что вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным, в этом проблема, — подчеркнул Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. — Пока мы их [бумаги с предложениями] не видели».

Он добавил, что у Москвы будут резкие возражения, если в мирный план по Украине будут внесены изменения.

