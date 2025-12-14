Ушаков: РФ не видела предложения ЕС и Украины по мирному урегулированию

«Я думаю, что вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным, в этом проблема, — подчеркнул Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. — Пока мы их [бумаги с предложениями] не видели».
Он добавил, что у Москвы будут резкие возражения, если в мирный план по Украине будут внесены изменения.
