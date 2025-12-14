Ричмонд
Путин и Уиткофф активно обсуждали территориальный вопрос, заявил Ушаков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вопрос о территориях активно обсуждался в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в России, Вашингтон понимает позицию Москвы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

«Вообще вопрос о территориях активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию», — сказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

