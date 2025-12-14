Путин и Уиткофф активно обсуждали территориальный вопрос, заявил Ушаков

«Вообще вопрос о территориях активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию», — сказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше