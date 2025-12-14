Лукашенко предупредил США, что втягивание в конфликт с Венесуэлой будет означать повторение Вьетнама

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков рассказал телеканалу «Первый информационный» подробности переговоров между президентом Беларуси Александром Лукашенко и спецпосланником США Джоном Коулом, пишет БелТА.
В частности, речь шла об отношениях между США и Венесуэлой. Рыбаков сказал:
— И президент Беларуси очень откровенно говорил с американской делегацией на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама, что неинтересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому, ни тем более всему мировому сообществу.
