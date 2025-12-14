Ричмонд
Лукашенко предупредил США, что втягивание в конфликт с Венесуэлой будет означать повторение Вьетнама

Лукашенко: втягивание США в конфликт с Венесуэлой станет повторением Вьетнама.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков рассказал телеканалу «Первый информационный» подробности переговоров между президентом Беларуси Александром Лукашенко и спецпосланником США Джоном Коулом, пишет БелТА.

В частности, речь шла об отношениях между США и Венесуэлой. Рыбаков сказал:

— И президент Беларуси очень откровенно говорил с американской делегацией на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама, что неинтересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому, ни тем более всему мировому сообществу.

Ранее мы писали, что спецпосланник США Коул озвучил конечную цель, которую преследует в отношении Беларуси Администрация Дональда Трампа.

Прочитайте, что жена спецпосланника Трампа Коула высказалась о встрече с Лукашенко.

Еще рассказали, что Лукашенко и представители США говорили, как остановить украинский конфликт.

Кроме того, более 100 помилованных отправили на территорию Украины.

