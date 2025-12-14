Глава МИД Ирана посетит Беларусь

«Глава МИД Ирана посетит Россию и Беларусь в течение следующих двух-трех дней», — заявил он во время брифинга.
По словам Багаи, глава МИД в ходе визита в Россию планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с российскими депутатами, а во время визита в Беларусь — с президентом Александром Лукашенко.
«Во время визита в Беларусь будут проведены переговоры с главой МИД, президентом и некоторыми другими официальными лицами…», — сказал Аракчи.
В конце октября Минск и Тегеран подтвердили намерение расширять двусторонние контакты.
Как сообщал заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, который посетил Минск в октябре, в 2026 году может состояться визит белорусского президента в Иран.
Он также говорил о планах организовать визит министра иностранных дел Ирана в Беларусь. Кроме того, белоруской и иранской сторонами обсуждается возможность проведения заседания межправительственной комиссии по экономическим вопросам, а также межмидовских консультаций.