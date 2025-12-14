Ричмонд
Глава МИД Ирана посетит Беларусь

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Беларусь в течение ближайших дней, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

Источник: Sputnik.by

«Глава МИД Ирана посетит Россию и Беларусь в течение следующих двух-трех дней», — заявил он во время брифинга.

По словам Багаи, глава МИД в ходе визита в Россию планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с российскими депутатами, а во время визита в Беларусь — с президентом Александром Лукашенко.

«Во время визита в Беларусь будут проведены переговоры с главой МИД, президентом и некоторыми другими официальными лицами…», — сказал Аракчи.

В конце октября Минск и Тегеран подтвердили намерение расширять двусторонние контакты.

Как сообщал заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, который посетил Минск в октябре, в 2026 году может состояться визит белорусского президента в Иран.

Он также говорил о планах организовать визит министра иностранных дел Ирана в Беларусь. Кроме того, белоруской и иранской сторонами обсуждается возможность проведения заседания межправительственной комиссии по экономическим вопросам, а также межмидовских консультаций.

