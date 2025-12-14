Politico: Трамп похитил у европейских политиков Рождество, как Гринч

По его словам, сейчас среди европейских дипломатов в Вашингтоне существует три лагеря. Первый уверен в том, что «через два года, когда будет новый президент, все вернется в норму». Представители второго согласны с Трампом, который заявляет, что Европа пришла в упадок, и называют его позицию схожей с той, что ранее высказывал экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги. При этом они признают, что глава Белого дома вряд ли заботится об интересах Евросоюза, но считают, что президент США оказывает им услугу, побуждая их «быть более сильными и способными союзниками».