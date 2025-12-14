«Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война. Господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит», — сказал он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Комментируя высказывания Рютте, пресс-секретарь президента России вспомнил, как в годы учебы в Нидерландах ему рассказывали о трудностях оккупации, причем некоторые голландцы воспринимали как «страшное испытание» разбитые окна, но при этом не представляли себе подлинного ужаса войны. Песков отметил, что Россия в свою очередь сохраняет память о той войне и роли страны в спасении Европы от фашизма.
11 декабря Рютте призвал европейские страны должны увеличить расходы на оборону и производство для «борьбы с Россией». Он также подчеркнул, что государства должны продолжить "оказывать давление на Россию и поддерживать усилия, направленные на прекращение конфликта на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в тот же день отметил, что у России нет агрессивных планов против Евросоюза (ЕС) и НАТО и она готова зафиксировать это письменно. При этом министр заявил о готовности России ответить на возможные атаки ЕС.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович 12 декабря рассказал, что заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости Европы быть готовой к конфликту говорит о стремлении альянса к войне.