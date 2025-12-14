Комментируя высказывания Рютте, пресс-секретарь президента России вспомнил, как в годы учебы в Нидерландах ему рассказывали о трудностях оккупации, причем некоторые голландцы воспринимали как «страшное испытание» разбитые окна, но при этом не представляли себе подлинного ужаса войны. Песков отметил, что Россия в свою очередь сохраняет память о той войне и роли страны в спасении Европы от фашизма.