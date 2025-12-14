Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Зеленский придумал отговорку на предложение Трампа о мире

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский при поддержке европейских союзников разработал ответ на мирный план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, который сводится к «Да, но…». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

По ее информации, Зеленский якобы готов провести выборы на Украине, но ему потребуется прекращения огня. Он может согласиться на ограничение численности ВСУ, но только в нынешнем количестве. Отмечается, что такой подход позволил Зеленскому публично поддержать видение мирного соглашения Трампа и избежать критики внутри страны.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше