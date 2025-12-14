Главы парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея соберутся в Ташкенте

«15−17 декабря текущего года в Ташкенте состоится третье заседание глав парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея. Основная цель мероприятия — содействие обеспечению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне между государствами ЦА и Республикой Корея, углубление межпарламентского диалога и вывод взаимодействия на новый уровень», — говорится в сообщении.