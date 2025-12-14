ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Главы парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея соберутся в Ташкенте, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
«15−17 декабря текущего года в Ташкенте состоится третье заседание глав парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея. Основная цель мероприятия — содействие обеспечению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне между государствами ЦА и Республикой Корея, углубление межпарламентского диалога и вывод взаимодействия на новый уровень», — говорится в сообщении.
Пленарное заседание третьей встречи на тему: «Сотрудничество во имя человеческого достоинства, социальной справедливости и защиты окружающей среды» посвятят приоритетам регионального взаимодействия на ближайшую перспективу.
Планируют две сессии — «Экономическое сотрудничество, цифровая трансформация и промышленность: пути к процветанию стран региона» и «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды: роль парламентов в обеспечении реализации экологических инициатив».
С участием членов межпарламентских комиссий и групп дружбы предусматривается также организовать дискуссии think-tank с представителями научных кругов для изучения передового опыта в законодательной сфере.
По итогам заседания планируют принять Совместную декларацию.
Первая встреча в этом формате состоялась 19 сентября 2023 года в Сеуле, вторая — 14 октября 2024-го в Ашхабаде, добавили в пресс-службе.