DPA: делегация США прибыла в Берлин для переговоров по Украине

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.