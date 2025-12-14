Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт

Ранее глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате «1+1». Он также уточнил, что получил письмо от вице-премьера по реинтеграции Молдавии Валерия Киверя, в котором указано о множестве проблем между Кишиневом и Тирасполем и только позитивная динамика в их разрешении может привести к встрече переговорщиков.
«Нынешняя молдавская политика — это не ситуация только сегодняшнего дня, а долговременная осознанная стратегия на исключение Приднестровья из переговорного процесса, лишения ее переговорного статуса», — сказал Галинский.
Он напомнил, что с самого начала своей президентской миссии Майя Санду исключила какие-либо переговоры с руководством России и Приднестровья. По его словам, многие эксперты тогда считали, что практика государственных дел заставят президента Молдавии изменить свой подход к Москве и Тирасполю.
«Однако, чем дальше, тем больше становилось очевидным, что это отнюдь не неопытность, а жесткая принципиальная позиция — ее, так сказать, политическое кредо — позиция, выработанная под влиянием евроатлантических структур, в которых Майя Санду в свое время, проходила длительную подготовку и переподготовку. Именно поэтому Санду уничтожила переговорный формат “5+2” и, скорее всего, навсегда», — отметил Галинский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата «5+2» из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате «1+1», которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.