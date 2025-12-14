Зеленский: США не ответили на новые предложения Киева по мирному плану

Зеленский отметил, что в Берлине будет рассматриваться план из 20 пунктов. Он констатировал, что вступление Украины в НАТО рассматривалось как реальная гарантия безопасности, но «некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление». «Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а также гарантии безопасности от ЕС и других стран являются для нас возможностью. И это — уже компромисс», — утверждает Зеленский.