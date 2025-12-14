Зеленский: США не ответили на новые предложения Киева по мирному плану

«Я еще не получил реакцию США. Несколько посланий слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу», — цитирует его агентство РБК-Украина.
По словам Зеленского, 14 декабря «начинается активный дипломатический день в Берлине — так называемый украинско-американский день». Кроме того, запланированы встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и отдельными лидерами европейских стран, отметил он.
Зеленский отметил, что в Берлине будет рассматриваться план из 20 пунктов. Он констатировал, что вступление Украины в НАТО рассматривалось как реальная гарантия безопасности, но «некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление». «Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а также гарантии безопасности от ЕС и других стран являются для нас возможностью. И это — уже компромисс», — утверждает Зеленский.
Он также рассказал, что Украина намерена делать в случае провала переговоров. «Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично, но смотрите, если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию, это как бег на большую дистанцию, как такой марафон. Надо брать себя в руки, искать другой путь», — отметил Зеленский.