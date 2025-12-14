Пушилин: в ДНР на Новый год отменят комендантский час

Пушилин принял участие в съезде организации «Молодая республика». По его словам, один из озвученных молодежью вопросов — режим действия комендантского часа в регионе на новогодние праздники.
«Конечно же, молодежь интересовало, будет ли отменен комендантский час на новогодние праздники. Будет — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года», — написал глава.
Пушилин добавил, что за год молодежные активисты приняли участие в более чем 2,7 тыс. мероприятиях и доставили 300 тыс. л питьевой воды населению ДНР, страдающему от дефицита в республике.
На съезде организации глава ДНР также ответил на вопросы молодежи о планах по восстановлению ДНР в 2026 году, использовании приложения Max, развитии молодежной политики, создании фильмов о молодежи Донбасса, строительстве санаториев и баз отдыха на побережье Азовского моря.
В сентябре 2023 года Пушилин подписал указ, согласно которому нахождение на улицах в Донецкой Народной Республике запрещается с 23:00 до 04:00 мск в будние дни.