Пушилин: в ДНР на Новый год отменят комендантский час

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Действие режима комендантского часа отменят в Донецкой Народной Республике с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

Пушилин принял участие в съезде организации «Молодая республика». По его словам, один из озвученных молодежью вопросов — режим действия комендантского часа в регионе на новогодние праздники.

«Конечно же, молодежь интересовало, будет ли отменен комендантский час на новогодние праздники. Будет — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года», — написал глава.

Пушилин добавил, что за год молодежные активисты приняли участие в более чем 2,7 тыс. мероприятиях и доставили 300 тыс. л питьевой воды населению ДНР, страдающему от дефицита в республике.

На съезде организации глава ДНР также ответил на вопросы молодежи о планах по восстановлению ДНР в 2026 году, использовании приложения Max, развитии молодежной политики, создании фильмов о молодежи Донбасса, строительстве санаториев и баз отдыха на побережье Азовского моря.

В сентябре 2023 года Пушилин подписал указ, согласно которому нахождение на улицах в Донецкой Народной Республике запрещается с 23:00 до 04:00 мск в будние дни.

