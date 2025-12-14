Песков рассказал, на кого ориентируется Россия в вопросах урегулирования

«Европейцы играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны. Но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона», — сказал он журналисту «России 1» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
Представитель Кремля назвал позицию США по разрешению украинского кризиса прагматичной и реалистичной. Он также отметил, что Москву не устроит, если Киев подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать.
«Должна быть определенная система гарантий не только безопасности, но и гарантий выполнения этих договоренностей», — подчеркнул Песков.
Кроме того, он добавил, что триггером для начала СВО стал заход на территорию Украины специалистов НАТО.
Обсуждение мирного плана США.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию. Трамп 12 декабря выразил уверенность, что Зеленский не поддерживает мирный план США.