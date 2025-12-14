Осмокеску: необходимо создать банк развития Молдовы

«Моя личная идея, которую я обсуждал и с другими, — создать банк развития Республики Молдова, по примеру Румынии, государства ЕС, которое в итоге создало такой банк. Есть и другие примеры — Польша также имеет банк развития. Мы хотим привлекать средства в страну именно на сегменте рынка капитала. Таким образом, сможем развивать финансовые инструменты для дальнейшей поддержки частного сектора, особенно малых и средних предприятий», — цитирует министра издание «Логос-пресс».