Осмокеску: необходимо создать банк развития Молдовы

«Моя личная идея, которую я обсуждал и с другими, — создать банк развития Республики Молдова, по примеру Румынии, государства ЕС, которое в итоге создало такой банк. Есть и другие примеры — Польша также имеет банк развития. Мы хотим привлекать средства в страну именно на сегменте рынка капитала. Таким образом, сможем развивать финансовые инструменты для дальнейшей поддержки частного сектора, особенно малых и средних предприятий», — цитирует министра издание «Логос-пресс».
Приоритетной задачей Минэкономразвития Осмокеску назвал привлечение инвестиций в Молдову и изменение подхода к инвестиционным проектам, что позволит полностью осваивать финансы, предоставляемые Евросоюзом.
«Речь идет о проектах, которые приносят экономический эффект и рост, а не о проектах “для галочки”, когда проект разработан и реализован, но экономического эффекта нет. Второй момент — использование инвестиционных проектов через привлечение “якорных” компаний для развития коротких и длинных цепочек создания добавленной стоимости в Молдове, включая ориентированные на экспорт», — указал министр.
По его словам, это будет выгодно как местным производителям, так и другим компаниям, которые, к примеру, захотят в дальнейшем участвовать в восстановлении Украины.
Осмокеску оценил бюджет республики на 2026 год как ориентированный в первую очередь на инвестиции.
«Мы впервые выделяем около 55% бюджета на инвестиции и реинвестиции в национальную экономику, как для молдавских компаний, так и для потенциальных инвесторов из-за границы», — пояснил он.