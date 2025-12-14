Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осмокеску: необходимо создать банк развития Молдовы

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Молдове нужно по примеру государств Евросоюза создать свой банк развития, заявил глава Министерства экономического развития и цифровизации Еужениу Осмокеску.

Источник: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

«Моя личная идея, которую я обсуждал и с другими, — создать банк развития Республики Молдова, по примеру Румынии, государства ЕС, которое в итоге создало такой банк. Есть и другие примеры — Польша также имеет банк развития. Мы хотим привлекать средства в страну именно на сегменте рынка капитала. Таким образом, сможем развивать финансовые инструменты для дальнейшей поддержки частного сектора, особенно малых и средних предприятий», — цитирует министра издание «Логос-пресс».

Приоритетной задачей Минэкономразвития Осмокеску назвал привлечение инвестиций в Молдову и изменение подхода к инвестиционным проектам, что позволит полностью осваивать финансы, предоставляемые Евросоюзом.

«Речь идет о проектах, которые приносят экономический эффект и рост, а не о проектах “для галочки”, когда проект разработан и реализован, но экономического эффекта нет. Второй момент — использование инвестиционных проектов через привлечение “якорных” компаний для развития коротких и длинных цепочек создания добавленной стоимости в Молдове, включая ориентированные на экспорт», — указал министр.

По его словам, это будет выгодно как местным производителям, так и другим компаниям, которые, к примеру, захотят в дальнейшем участвовать в восстановлении Украины.

Осмокеску оценил бюджет республики на 2026 год как ориентированный в первую очередь на инвестиции.

«Мы впервые выделяем около 55% бюджета на инвестиции и реинвестиции в национальную экономику, как для молдавских компаний, так и для потенциальных инвесторов из-за границы», — пояснил он.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше