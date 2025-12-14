Ричмонд
Песков: Зеленский пришел с лозунгами о мире, но стал приближать войну

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский, выиграв выборы, пришел с лозунгами о мире, но вместо этого продолжил нарушать минские договоренности и приближать войну. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

«Когда Зеленский выиграл выборы у [Петра] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), он пришел с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности. Он продолжил затягивать время. Стало очевидно, что никто не собирается [выполнять договоренности]. И вместо мира он стал приближать войну», — указал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли было воспринимать слова Зеленского после победы на выборах на Украине как намерение Киева готовиться к войне.

Представитель Кремля также уточнил, что были минские договоренности, был поэтапный план, под которым стояли подписи всех участников, в том числе Порошенко.

