Песков: Зеленский пришел с лозунгами о мире, но стал приближать войну

«Когда Зеленский выиграл выборы у [Петра] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), он пришел с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности. Он продолжил затягивать время. Стало очевидно, что никто не собирается [выполнять договоренности]. И вместо мира он стал приближать войну», — указал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли было воспринимать слова Зеленского после победы на выборах на Украине как намерение Киева готовиться к войне.