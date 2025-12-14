Песков: триггером для начала СВО стал заход специалистов НАТО на Украину

«Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины, поставки вооружений первые тогда именно начались», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, эти действия создали угрозу для русских людей, не говоря уже о «геополитических последствиях для безопасности РФ». В комплексе это послужило триггером для принятия решения о начале СВО, добавил пресс-секретарь российского президента.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше