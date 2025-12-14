Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: триггером для начала СВО стал заход специалистов НАТО на Украину

Триггером для начала СВО послужил заход специалистов НАТО на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины, поставки вооружений первые тогда именно начались», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, эти действия создали угрозу для русских людей, не говоря уже о «геополитических последствиях для безопасности РФ». В комплексе это послужило триггером для принятия решения о начале СВО, добавил пресс-секретарь российского президента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше