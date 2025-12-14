«Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали», — сказал Зеленский.
Он также заявил, что отказ от альянса возможно, если «США и ЕС дадут гарантии безопасности».
Как отметила итальянская газета L'AntiDiplomatico днем ранее, сам Зеленский срывает процесс мирного урегулирования своими заявлениями о возможном референдуме по территориальным вопросам. Указывается, что такой ход не имеет ничего общего с демократией и лишь блокирует мирный процесс.
Телеканал «Общественное» 11 декабря сообщил, что Зеленский допустил проведение «всеукраинского референдума» по вопросу территорий. По данным телеканала, Зеленский заявил, что граждане Украины должны выразить свое мнение по вопросу об оставлении Украиной контролируемой части Донбасса.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о предложенной Зеленским идее провести референдум для определения принадлежности Донбасса, заявил, что весь Донбасс является российским. Он напомнил, что принадлежность Донбасса прописана в Конституции РФ.