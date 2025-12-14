Молдова и Румыния объединят усилия в борьбе с трансграничной преступностью

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Молдова и Румыния активизируют совместные усилия по борьбе с трансграничной организованной преступностью. Соответствующий документ был подписан на этой неделе Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и Управлением по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии.