Молдова и Румыния объединят усилия в борьбе с трансграничной преступностью

Сообщается, что соглашение о сотрудничестве поможет наладить двусторонний обмен информацией, упростит прямое взаимодействие и координацию усилий между прокурорами и следователями обеих стран. Сотрудничество охватит такие области, как трансграничная организованная преступность, торговля людьми, наркотики, киберпреступность, отмывание денег и другие тяжкие преступления.
«Это соглашение подтверждает доверие между нашими институтами и общую приверженность борьбе с организованной преступностью с использованием современных и эффективных инструментов. Международное сотрудничество стало необходимостью, этот шаг укрепляет наши институциональные возможности», — сказал на церемонии подписания врио генерального прокурора Молдовы Александр Макидон.
В свою очередь, главный прокурор PCCOCS Виктор Фуртуна отметил, что расследование деятельности преступных сетей больше не может ограничиваться одной страной, и сотрудничество с румынскими коллегами поможет учреждению повысить качество расследований.
Главный прокурор Управления по расследованию преступлений, связанных с оргпреступностью и терроризмом Румынии Алина Албу подтвердила роль Молдовы в региональных усилиях по борьбе с организованной преступностью, отметив, что документ укрепляет важное партнерство для обоих государств.
Данное соглашение является первым для PCCOCS Молдовы официальным двусторонним документом о сотрудничестве, подписанным с аналогичным учреждением другого государства.