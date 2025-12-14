Ричмонд
Молдова и Румыния объединят усилия в борьбе с трансграничной преступностью

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Молдова и Румыния активизируют совместные усилия по борьбе с трансграничной организованной преступностью. Соответствующий документ был подписан на этой неделе Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и Управлением по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что соглашение о сотрудничестве поможет наладить двусторонний обмен информацией, упростит прямое взаимодействие и координацию усилий между прокурорами и следователями обеих стран. Сотрудничество охватит такие области, как трансграничная организованная преступность, торговля людьми, наркотики, киберпреступность, отмывание денег и другие тяжкие преступления.

«Это соглашение подтверждает доверие между нашими институтами и общую приверженность борьбе с организованной преступностью с использованием современных и эффективных инструментов. Международное сотрудничество стало необходимостью, этот шаг укрепляет наши институциональные возможности», — сказал на церемонии подписания врио генерального прокурора Молдовы Александр Макидон.

В свою очередь, главный прокурор PCCOCS Виктор Фуртуна отметил, что расследование деятельности преступных сетей больше не может ограничиваться одной страной, и сотрудничество с румынскими коллегами поможет учреждению повысить качество расследований.

Главный прокурор Управления по расследованию преступлений, связанных с оргпреступностью и терроризмом Румынии Алина Албу подтвердила роль Молдовы в региональных усилиях по борьбе с организованной преступностью, отметив, что документ укрепляет важное партнерство для обоих государств.

Данное соглашение является первым для PCCOCS Молдовы официальным двусторонним документом о сотрудничестве, подписанным с аналогичным учреждением другого государства.