Сикорский и Сийярто устроили перепалку из-за России

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европа хочет вступить в конфликт с Россией, однако Будапешт выступает против этого, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

Так он прокомментировал выпад польского коллеги Радослава Сикорского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!» — обрушился с критикой Сийярто.

Ранее Орбан заявил, что манипуляции с российскими активами станут объявлением войны со стороны Евросоюза. За этим последовал выпад со стороны польского политика о том, что венгерский премьер якобы «получил орден Ленина».

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

