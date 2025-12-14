Зеленский заявил, что не держится за кресло президента Украины

«Были сигналы от США о выборах президента Украины… Мой ответ, что я не держусь за кресло. Считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. Попросил, чтобы партнеры помогли в вопросе безопасности, если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты наработали варианты, как это реализовать, если так будет развиваться ситуация», — приводит слова Зеленского украинское издание «Новости.LIVE».