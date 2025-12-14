Ричмонд
Вице-премьер Италии сделал заявление о войне с Россией

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против конфликта с Россией и призвал к диалогу, его слова приводит агентство askanews.

Источник: AP 2024

«Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперед — это диалог», — заявил политик.

Сальвини добавил, что европейцы, в частности, лидеры Франции и Германии, бойкотируют мирное урегулирование на Украине, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в их странах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

