«Власти часто смешивают внешнеполитический статус государства и его реальную обороноспособность. Понятие нейтралитета относится к внешней политике, а собственно обороноспособность — это совокупность природных ресурсов, промышленности, армии и качества управления. Когда стратегию подменяют лозунгами, анализ — страхом, а оборону — самоуспокоением, ни нейтралитет, ни союзники не становятся гарантией безопасности», — написал Лисневский в своем Telegram-канале.
По его словам, сильное государство остается сильным, будучи нейтральным, а слабое остается уязвимым независимо от того, есть у него союзники или нет.
«Проблема в том, что значительная часть молдавского политического класса не осознает даже сути самого понятия “устойчивости”. Без этого понимания разговор о НАТО остается не стратегией, а формой безответственной политической коммуникации», — подчеркнул эксперт.
Президент Молдавии Майя Санду в 2023 году в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии против вступления республики в НАТО.
Страны Запада и нынешняя власть во главе с Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии до 2034 года называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.