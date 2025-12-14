В Молдавии, говоря о НАТО, заменяют стратегию лозунгами, заявил эксперт

Президент Молдавии Майя Санду в 2023 году в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.