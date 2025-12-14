Мерц принял представителей США и Зеленского в своем ведомстве

«Фридрих Мерц тепло приветствовал Владимира Зеленского в ведомстве канцлера после прибытия туда делегации США, в которую входит зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер», — пишет издание.
Ранее Зеленский подтвердил свое прибытие в Германию и сообщил о том, что в воскресенье намерен встретиться с представителями США. По его словам, одной из главных тем переговоров станут гарантии безопасности Украине.
