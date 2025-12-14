Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц принял представителей США и Зеленского в своем ведомстве

Представители президента США и Владимир Зеленский прибыли в ведомство федерального канцлера Германии для встречи с Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает газета Hаndelsblatt со ссылкой на агентство DPA.

Источник: Reuters

«Фридрих Мерц тепло приветствовал Владимира Зеленского в ведомстве канцлера после прибытия туда делегации США, в которую входит зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер», — пишет издание.

Ранее Зеленский подтвердил свое прибытие в Германию и сообщил о том, что в воскресенье намерен встретиться с представителями США. По его словам, одной из главных тем переговоров станут гарантии безопасности Украине.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше