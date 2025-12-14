Сийярто и Сикорский устроили спор в соцсети из-за активов России

«Виктор получил орден Ленина», — написал Сикорский в ответ на публикацию руководителя венгерского правительства Виктора Орбана о том, что принятие решения о конфискации активов РФ лидерами стран Евросоюза в обход Венгрии «нарушает любое законодательство и может считаться объявлением войны».
Комментарий Сикорского послужил причиной возникновения перепалки, в ходе которой Сийярто ответил: «Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!».
Глава польского МИД позднее адресовал венгерскому коллеге новое послание, утверждая, что «конфликта не произойдет без действий России», и добавив, что Будапешт готов «и в этот раз встать на ее сторону».