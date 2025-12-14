Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: все больше европейцев видят Россию защитницей настоящих ценностей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Все больше европейцев симпатизируют России и считают ее защитницей настоящих ценностей. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Глобальном форуме «Альянса цивилизаций» в Эр-Рияде, текст выступления есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Александр Ярик/ТАСС

«Все большее число людей, в том числе на европейском континенте, не просто симпатизируют нашей стране, но и смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и настоящих ценностей», — сказал дипломат.

В России исходят из того, что опора на общие для основных религий и культур идеалы, уважение самобытности народов мира, их права на собственный путь развития «являются залогом нахождения оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности». «Такая созидательная линия пользуется самой широкой поддержкой в мировом сообществе», — отметил глава департамента МИД РФ.