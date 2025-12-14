МИД РФ: все больше европейцев видят Россию защитницей настоящих ценностей

В России исходят из того, что опора на общие для основных религий и культур идеалы, уважение самобытности народов мира, их права на собственный путь развития «являются залогом нахождения оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности». «Такая созидательная линия пользуется самой широкой поддержкой в мировом сообществе», — отметил глава департамента МИД РФ.