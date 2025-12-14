Британского премьера призвали удалить пост в соцсети после стрельбы в Сиднее

По информации издания, пост политика с поздравлением и пожеланием еврейским общинам мира появился вскоре после сообщений о стрельбе по праздновавшим Хануку посетителям австралийского пляжа. По одной из версий, пост был создан и подготовлен к публикации заранее.
Стармера призвали включить телевизор или почитать новости, так как поздравление оказалось неуместным в контексте трагедии.
Известно, что двое мужчин открыли огонь на поражение по отдыхающим на Бонди-бич в Сиднее. В результате стрельбы 29 человек получили ранения, не выжили — 12, в том числе один из преступников.
