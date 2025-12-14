МИД Литвы заявил, что ЕС не обсуждает снятие санкций с белорусского калия

Министерство иностранных дел Литвы говорит, что в Евросоюзе не обсуждают вопрос снятия санкций с белорусского калия. О заявлении внешнеполитического ведомства соседней с Беларусью страной пишет Sputnik Литва.
В частности, МИД балтийской страны прокомментировал решение Соединенных Штатов Америки снять санкции с белорусских калийных удобрений:
«США принимают самостоятельные решения о санкциях».
При этом, говорят в Литве, эти шаги не связаны с рестрикциями Европейского Союза.
Вопрос снятия санкций с белорусских калийных удобрений не обсуждается в Европейском союзе, заявили в Министерстве иностранных дел Литвы.
«В ЕС не ведутся дискуссии о смягчении санкций», — сказали о позиции Евросоюза в МИД Литвы.
Также 13 декабря пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты.
Еще стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе американского коллеги Дональда Трампа и других глав государств после отмены санкций США на калий.