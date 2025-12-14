Зеленский, Кушнер и Уиткофф начали переговоры в Берлине

В разговоре с журналистами Зеленский признал тяжелое положение его страны на предстоящих переговорах. Он раскрыл, что ~руководители и США, и стран Евросоюза выступают против присоединения Киева к НАТО~, хотя это было «основным желанием» Украины. Президент Украины выразил готовность отказаться от попыток вступить в альянс в случае, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии от ЕС и других стран.