Финляндия обсудит со странами ЕС укрепление обороны для защиты от России

Цель саммита — «послать четкий сигнал Брюсселю» и получить финансирование для укрепления обороны, подчеркнул господин Орпо. На проекты ЕС в области обороны уже выделено около €1,5 млрд. С 2027 года бюджет на эти цели может достичь €135 млрд.