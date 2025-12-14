Таиланд готов к сотрудничеству в вопросе урегулирования конфликта с Камбоджей

«Таиланд продолжает придерживаться мирного подхода к урегулированию ситуации, готов сотрудничать с независимыми международными организациями, включая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста, и призывает Камбоджу к конструктивному диалогу через существующие механизмы», — говорится в сообщении.