Таиланд готов к сотрудничеству в вопросе урегулирования конфликта с Камбоджей

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таиланд готов сотрудничать с международными организациями в вопросе урегулирования конфликта на границе с соседней Камбоджей. Об этом говорится в сообщении объединенного пресс-центра таиландских вооруженных сил, информирует ТАСС.
«Таиланд продолжает придерживаться мирного подхода к урегулированию ситуации, готов сотрудничать с независимыми международными организациями, включая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста, и призывает Камбоджу к конструктивному диалогу через существующие механизмы», — говорится в сообщении.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Армия Таиланда 8 декабря сообщала, что камбоджийские силы начали артиллерийский обстрел ее позиций в приграничной зоне. Таиландские ВВС в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. -0-