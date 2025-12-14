Ричмонд
Появилось фото затрофеенного военными Камбоджи украинского БТР

ВС Камбоджи в ходе конфликта с Таиландом заполучили в качестве трофея бронетранспортер БТР-3E1 украинского производства.

Источник: Аргументы и факты

В сети появилось фото украинского бронетранспортера БТР-3E1, который находился на вооружении у ВС Таиланда и был взят в качестве трофея военнослужащими Камбоджи.

Дело касается боевой машины, произведенной Киевским бронетанковым заводом.

«В общей сложности Таиланд законтрактовал 244 БТР-3Е1 различных вариантов на общую сумму более 250 миллионов долларов, став крупнейшим заказчиком этих машин», — отмечает российский военный Telegram-канал «Воевода Вещает», опубликовавший фото затрофеенного БТР.

Эскалация боевых действий между Таиландом и Камбоджей началась 7 декабря в пограничных районах, были нанесены удары по военным объектам. Страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Спустя некоторое время вооруженное противостояние охватило всю линию совместной границы, затронув пять регионов и сотни людей с обеих сторон.