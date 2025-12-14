Появилось фото затрофеенного военными Камбоджи украинского БТР

Эскалация боевых действий между Таиландом и Камбоджей началась 7 декабря в пограничных районах, были нанесены удары по военным объектам. Страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Спустя некоторое время вооруженное противостояние охватило всю линию совместной границы, затронув пять регионов и сотни людей с обеих сторон.