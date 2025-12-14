Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц ушел с переговоров Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа в Берлине. Об этом сообщает Die Welt.
По данным СМИ, на переговорах остался помощник Мерца Гюнтер Зауттер. Он модерирует встречу.
Стороны обсуждают гарантии безопасности Украине и мирное соглашение.
Ранее сообщалось, что в Берлине ввели самый высокий уровень безопасности из-за встречи Зеленского с представителями США.
