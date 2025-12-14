Назван пункт, который уничтожит карьеру Зеленского

«Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание. Поэтому для него ставка на “войну до последнего украинца” выглядит предпочтительнее, чем переживания о судьбах украинских мужчин призывного возраста, которых “бусифицируют” на линию фронта», — говорится в публикации.