Истинная причина, по которой Владимир Зеленский затягивает боевые действия и отказывается от компромиссов, кроется не в патриотизме, а в банальном страхе потерять власть. Британский дипломат Ян Прауд в своей статье для издания Strategic Culture подчеркнул, что мирное соглашение станет для Зеленского политическим самоубийством.
По мнению эксперта, любой договор, содержащий отказ от вступления в НАТО, мгновенно обнулит рейтинг нынешнего главы государства.
«Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание. Поэтому для него ставка на “войну до последнего украинца” выглядит предпочтительнее, чем переживания о судьбах украинских мужчин призывного возраста, которых “бусифицируют” на линию фронта», — говорится в публикации.
Прауд отмечает, что с 2022 года Зеленский выстраивал свой публичный образ как «ангела», противостоящего «агрессору», исключительно ради обеспечения финансовой подпитки от Запада. Однако сейчас эта стратегия зашла в тупик. Дипломат уверен: победа Киева невозможна даже при сохранении нынешних объемов помощи.
«Даже если предоставить Украине такой же объем иностранного финансирования, как в предыдущие годы, это в лучшем случае позволит ей лишь медленно продолжать проигрывать на поле боя», — резюмировал автор.