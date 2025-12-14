Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван пункт, который уничтожит карьеру Зеленского

Истинная причина, по которой Владимир Зеленский затягивает боевые действия и отказывается от компромиссов, кроется не в патриотизме, а в банальном страхе потерять власть.

Истинная причина, по которой Владимир Зеленский затягивает боевые действия и отказывается от компромиссов, кроется не в патриотизме, а в банальном страхе потерять власть. Британский дипломат Ян Прауд в своей статье для издания Strategic Culture подчеркнул, что мирное соглашение станет для Зеленского политическим самоубийством.

По мнению эксперта, любой договор, содержащий отказ от вступления в НАТО, мгновенно обнулит рейтинг нынешнего главы государства.

«Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание. Поэтому для него ставка на “войну до последнего украинца” выглядит предпочтительнее, чем переживания о судьбах украинских мужчин призывного возраста, которых “бусифицируют” на линию фронта», — говорится в публикации.

Прауд отмечает, что с 2022 года Зеленский выстраивал свой публичный образ как «ангела», противостоящего «агрессору», исключительно ради обеспечения финансовой подпитки от Запада. Однако сейчас эта стратегия зашла в тупик. Дипломат уверен: победа Киева невозможна даже при сохранении нынешних объемов помощи.

«Даже если предоставить Украине такой же объем иностранного финансирования, как в предыдущие годы, это в лучшем случае позволит ей лишь медленно продолжать проигрывать на поле боя», — резюмировал автор.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше