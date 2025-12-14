Россиянка пострадала при массовом расстреле людей в Сиднее

В ходе теракта в Сиднее раненой оказалась россиянка.
Россиянка получила огнестрельное ранение руки во время теракта на пляже Бондай-Бич в Сиднее (Австралия) в первый день Хануки. Об этом сообщают знакомые пострадавшей, на которых ссылаются журналисты.
«Россиянка пострадала при теракте в Сиднее. Ей прострелили руку», — передает RT, ссылаясь на слова знакомых пострадавшей. По словам собеседников, россиянка приехала на пляж на праздничное мероприятие, где собралось много евреев и русскоговорящих. Там проходило празднование Хануки.
Другая россиянка сообщила, что оказалась рядом с местом теракта, но на сам пляж не попала. Женщина отметила, что о случившемся узнала уже по новостям и от знакомых, находившихся в районе Бондай-Бич.
По последним данным, в результате атаки на пляже погибли 12 человек, еще 29 получили ранения. Одного из нападавших ликвидировали на месте, второго задержали при помощи одного из прохожих. Ранее в генеральном консульстве России в Сиднее заявляли, что информации о раненых россиянах к ним не поступало.