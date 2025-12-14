Россиянка пострадала при массовом расстреле людей в Сиднее

По последним данным, в результате атаки на пляже погибли 12 человек, еще 29 получили ранения. Одного из нападавших ликвидировали на месте, второго задержали при помощи одного из прохожих. Ранее в генеральном консульстве России в Сиднее заявляли, что информации о раненых россиянах к ним не поступало.