DPA: в Берлине проходят переговоры делегаций США и Украины

В Берлине проходит встреча представителей от США спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа предпринимателя Джареда Кушнера и от Украины в лице главы киевского режима Владимира Зеленского, секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВС Андрея Гнатова, пишет DPA, ссылаясь источники в правительстве Германии.
Издание отмечает, что в начале встречи присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, однако он покинул место проведения переговоров по Украине после краткого приветственного слова. При этом в переговорной находится советник Мерца по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер, он выступает в качестве модератора.
Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине.
В связи с прибытием Зеленского и американской делегации в немецкой столице ввели максимальные меры безопасности.