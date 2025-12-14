Кадыров рассказал об атаках БПЛА на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что опасность атак беспилотников объявляют в республике ежедневно, однако все ключевые объекты надёжно защищены. Об этом он сообщил во время прямой линии с жителями региона.
По словам Кадырова, основные маршруты полётов дронов перекрыты. Долетают лишь те аппараты, которым удаётся долететь в обход.
«Каждый день и каждую ночь объявляется опасность: люди спят, а мы до утра ждем, откуда и куда может быть прилет. Наши ребята и там, и здесь стоят на страже, охраняя покой населения», — сказал глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что погибших в результате атак нет — есть лишь лёгкие ранения, которые он охарактеризовал как «царапины».
