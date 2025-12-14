Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выражение лица Зеленского выдало всю правду о переговорах с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину посоветовал обратить внимание не на протокольные заявления, а на выражение лица Владимира Зеленского во время саммита 2019 года, которое выдало его реальное состояние лучше любых слов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину посоветовал обратить внимание не на протокольные заявления, а на выражение лица Владимира Зеленского во время саммита 2019 года, которое выдало его реальное состояние лучше любых слов.

По мнению представителя Кремля, напряженная атмосфера встречи в Париже была буквально написана на лице главы киевского режима, и эту деталь невозможно скрыть.

«Вы знаете, здесь такая физиогномика, я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всем. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров — это весьма красочное выражение лица», — отметил Песков.

Спикер подчеркнул, что именно «физиогномика» в тот момент стала главным индикатором происходящего, красноречиво передавая суть диалога между лидерами.

Речь идет о переговорах, состоявшихся в столице Франции в 2019 году в рамках саммита в «нормандском формате». Это была первая и последняя личная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой обсуждались пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше