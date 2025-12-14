Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину посоветовал обратить внимание не на протокольные заявления, а на выражение лица Владимира Зеленского во время саммита 2019 года, которое выдало его реальное состояние лучше любых слов.
По мнению представителя Кремля, напряженная атмосфера встречи в Париже была буквально написана на лице главы киевского режима, и эту деталь невозможно скрыть.
«Вы знаете, здесь такая физиогномика, я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всем. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров — это весьма красочное выражение лица», — отметил Песков.
Спикер подчеркнул, что именно «физиогномика» в тот момент стала главным индикатором происходящего, красноречиво передавая суть диалога между лидерами.
Речь идет о переговорах, состоявшихся в столице Франции в 2019 году в рамках саммита в «нормандском формате». Это была первая и последняя личная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которой обсуждались пути урегулирования конфликта в Донбассе.