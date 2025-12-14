Кадыров сказал, что следует объяснять туристам в Чечне

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сказал, что жителям республики не следует ущемлять туристов в выборе внешнего вида, но туристы должны быть в курсе, что вести себя «слишком вызывающе» в Чечне не принято.
Кадыров сказал, что в Чечне «рады всем» и сказал, что «чрезмерно зацикливаться» или ущемлять туристов за внешний вид не следует.
«А если (туристы) ведут себя слишком вызывающее, то можно им объяснить, что (в Чечне) так не принято)», сказал Кадыров.
